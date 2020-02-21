الأوريا أول سلالة أسماك مصرية تتحمل الملوحة والبرودة

نجح المهندس أحمد الشراكى خبير تفريخ أسماك البلطى، فى تفريخ أول سلالة من صنف بلطى الاوريا الذي يمكن زراعته بالأراضى الصحراوية حيث يتحمل درجات البرودة العالية كما يتلاءم مع ملوحة المياه المرتفعة لدرجة ١٤ ألف جزء فى المليون.





وقال الشراكى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢ ، إن صنف بلطى الأوريا يعرف عند المنتجين والمزارع بالبلطى الحسانى أو الأزرق ، وتعطى ذكورها مع أنثى البلطى النيلى اعلى إنتاجية من الذكور ، لافتا إلى أنها تتحمل البرودة العالية أكثر من النيلى ، إلى جانب ملوخة المياه الشديدة ولذلك يمكن التوسع فى مزارعها بالأراضى الصحراوية .





وأضاف الشراكى أن الأوريا يتميز أيضا بألوانه الثابته بعكس البلطى الأحمر الذي يتغير نوعه لأنه فى الأصل سمكة هجين ، مشيرا إلى تمييز الأوريا من حيث الوزن الذى يصل ١٥٠٠ جرام وطول ٣٠ سم ولونه الزيتونى الأزرق أو الفضى اللامع .





وأوضح المهندس أحمد الشراكى أنه ينتج فى مفرخه ٢٠ مليون زريعة بلطى أبيض سنويا ، وينتج زريعة الأوريا بالطلب وحسب احتياجات المزارع السمكية.