أب سوري يواجه ذعر ابنته من صوت القذائف بالضحك |شاهد

عرضت فضائية الآن تقريرا حول أب سوري، يواجه خوف ابنته من القصف، بتحويلها إلى لعبة عندما تسمعها، يقوم ابوها بالضحك فتضحك معه.





وقال الأب عبد الله، إن أول مرة سمعت فيها الطفلة صوت القذائف ارتعبت، ولكنه تحدث اليها بانها مجرد اصوات لـ اطفال يلعبون في الخارج خوفا من إصابتها بحالة نفسية.





واوضح الاب عبد الله، ان ابنته تستمد قوتها وصمودها من صموده أمام أصوات القذائف.





واكد ان الطفل لا يخاف الا اذا راى اباه او امه في حالة ذعر، ولكنه استطاع ان يسيطر علي تلك الحاله من المخاوف.





وعلي جانب آخر أكد مصدر دبلوماسي في حلف الناتو، لوكالة الأنباء الروسية "تاس" أن دول حلف الناتو لن تدعم العملية العسكرية التركية المحتملة في إدلب، مفيدا أن تركيا توجد داخل سوريا بشكل فردي وليس بالاشتراك مع حلف الناتو وبالتالي فإن استشهاد الجنود الأتراك لا يعني تفعيل المادة الخامسة لاتفاقية حلف الناتو.



