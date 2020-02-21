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أخبار البلد

بالورود.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك العائدة بكأس السوبر من الإمارات

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:28 م
وصول فريق الزمالك
وصول فريق الزمالك بطل السوبر
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نورهان خفاجي
تستقبل سلطات مطار القاهرة الدولى، بعثة نادي الزمالك، القادمة من أبوظبي بعد الفوز بالسوبر المصري على حساب منافسه الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، باحتفاء كبيرة وسط تسهيلات للإجراءات. 

وحرصت سلطات المطار، علي استقبال بعثة نادي الزمالك، الفائزة بكأس السوبر، بالَورود، وسط توافد الآلاف من الجماهير، لإستقبال بعثة النادي بعد فوزه بالسوبر المصري على نظيره النادي، رافعة أعلام وتيشرتات نادي الزمالك.

وشددت سلطات الأمن بمطار القاهرة، إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، تحسبا لوقوع أي أعمال شغب من قبل الجماهير وتنظيما لاحتفالاتهم.

ونقلت سلطات المطار، استقبال بعثة الزمالك إلي صالة الطيران الخاص رقم 4 بدلا من مبني الركاب 3، حيث يصلون على متن رحلة مصر للطيران، تنظميا لاحتفالات الجماهير، ومنعا لإعاقة حركة الركاب أمام صالة السفر والوصول بمبني الركاب 3.

وخسر الأهلي بطولة كأس السوبر المصري، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، أمام الزمالك على استاد محمد بن زايد بالإمارات، بركلات الترجيح، حيث لجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي، التي انتهت 4-3.
بالورود.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك العائدة بكأس السوبر من الإمارات
بالورود.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك العائدة بكأس السوبر من الإمارات
بالورود.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك العائدة بكأس السوبر من الإمارات
بالورود.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك العائدة بكأس السوبر من الإمارات
بالورود.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك العائدة بكأس السوبر من الإمارات
بالورود.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك العائدة بكأس السوبر من الإمارات
بالورود.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك العائدة بكأس السوبر من الإمارات
بالورود.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك العائدة بكأس السوبر من الإمارات
بالورود.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك العائدة بكأس السوبر من الإمارات
بالورود.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك العائدة بكأس السوبر من الإمارات
بالورود.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك العائدة بكأس السوبر من الإمارات
بالورود.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الزمالك العائدة بكأس السوبر من الإمارات
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