ساندي التونسية تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل ختم النمر

أوشكت الفنانة التونسية ساندي على الانتهاء من تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل" ختم النمر" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية، حيث من المقرر انتهاء تصوير مشاهدها بداية الشهر المقبل.





وقالت ساندي في تصريح لـ"صدي البلد"، إنها تقدم خلال السياق الدرامي للمسلسل شخصية سيدة أعمال، تتعاون مع عمر الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد صلاح حسني في مشروع ضخم خلال أحداث العمل بعدما عودتها من الخارج.





مسلسل “ختم النمر” به العديد من الخيوط المتشابكة بين أبطاله، وبه حكايات مختلفة بين الحب والانتقام، وشارك فيه عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، تميم عبده، نسرين طافش، عفاف شعيب، أمير صلاح، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، وفاء سالم وغيرهم، وهو من تأليف أحمد سمير فرج، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، ومخرج منفذ وائل صبري.





وفي سياق متصل، أعلنت ساندي انتهاء تصوير مشاهدها خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل “الحرملك 2” وهو إنتاج سوري لبناني، يحكي عن الحقبة التي كان يعيش فيها العثمانيون، وتتطرق أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية ومنها خلع السلطان عبد العزيز وإفلاس الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية.





“الحرملك 2” يضم العديد من الفنانين منهم جمال سليمان، سامر المصري، باسم ياخور، أحمد فهمي، هبة نور، بالإضافة لدرة، ومن تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق.