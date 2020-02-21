الظفرة يقصي الجزيرة ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة





افتتح خالد باوزير التسجيل للظفرة في الدقيقة 54، قبل أن يعادل البرازيلي كينو، لاعب نادي بيراميدز السابق، النتيجة للجزيرة في الدقيقة 62، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية.





وفي الدقيقة 120 والأخيرة من المباراة، سجل ياسين بخيت هدف الفوز والتأهل للظفرة، وسط حسرة من لاعبي الجزيرة.





ويلاقي نادي الظفرة في دور نصف النهائي، نادي بني ياس، والذي فاز على نظيره نادي شباب الأهلي سلفًا بنتيجة هدف نظيف.

تأهل نادي الظفرة لدور نصف النهائي، لبطولة كأس رئيس الدولة، وذلك بإقصائه نظيره نادي الجزيرة، بفوزه عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف، في دور ربع النهائي للبطولة.