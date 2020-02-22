الطريقة الصحيحة لحفظ الجبنة القريش فترة أطول منعا لتعفنها

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الجبنة القريش، وخاصة أصحاب الرجيم ،ولكن يظل هناك البعض لا يقبل علي شراء الجبنة القريش منعا لتعفنها سريعا ،لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي الطريقة الصحيحة لحفظ الجبنة القريش ومنعها من التعفن.





حفظ الجبنة القريش في الثلاجة:





- يجب الانتباه لطريقة وضع الجبنة القريش وحفظها في الثلاجة، حيث يجب أن تغلف وتوضع في كيس حتى لا يصل لها أي رطوبة أو هواء أو مياه وهو ما يسرع ويساعد على تعفنها وتغير نكهتها إلى الطعم المر.





- أفضل طريقة لحفظ الجبنة القريش طازجة أن توضع في علبة طعام وعليها القليل من الماء واللبن ورشة ملح وهو ما يحافظ رطوبتها وجعلها طازجة عندما توضع في الثلاجة خلال الاستخدام.





حفظ الجبنة القريش في الفريزر:

- يمكن أن تغلق الجبنة القريش في كيس بلاستيكي أو علبة طعام لتحفظ وتترك في الفريزر، وهو ما يحافظ عليها طازجة لأطول فترة دون أن يتغير طعمها أو لونها.













ملحوظة: