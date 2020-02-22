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رياضة

حازم إمام: مباراة السوبر ضعيفة فنيا.. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 05:47 ص
حازم إمام
حازم إمام
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إسماعيل محمود
قال حازم إمام، قائد الزمالك السابق، إن مباراة السوبر المصري، لم تشهد الكثير من الفنيات، نظرا لإعتماد الفريقين على الدفاع المتكتل وغلق المساحات.

وأضاف حازم إمام ، خلال برنامج «الماتش»، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن مباراة السوبر جاءت عكس التوقعات، حيث كان يتوقع لها أن تأتي قوية نظرا للأحداث التى سبقت المباراة، ولكنها جاءت ضعيفة فنيا.

وأشار حازم إمام إن ركلات الجزاء، تحتاج إلى حارس جيد، لترجيح كفة فريقه، مشددا إن محمد أبوجبل، كان فى أفضل أحواله فى المباراة، وهو ماساهم فى تتويج الزمالك باللقب.
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