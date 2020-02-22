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فن

89 دولارا سعر تذكرة حفلة حمو بيكا فى الولايات المتحدة

السبت 22/فبراير/2020 - 01:21 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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نبيل العدوى
أعلن المطرب الموقوف حمو بيكا عن طرح تذاكر حفله بالولايات المتحدة الأمريكية والمقرر إقامته ابريل المقبل.

وجاءت أسعار التذاكر من خلال فئة أولى الـvip تبلغ قيمتها 89 دولارا، أما التذكرة الثانية بـ69 دولارا، وذلك فى شهر أبريل المقبل.

كان نقيب الموسيقيين هاني شاكر أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.
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