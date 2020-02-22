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رياضة

جوارديولا يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد وبرشلونة مع سترلينج

السبت 22/فبراير/2020 - 02:59 ص
سترلينج
سترلينج
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محمد رشاد
اعترف مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بمحاولة ناديا برشلونة وريال مدريد للحصول على خدمات لاعبيه في ظل أزمة عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان يويفا قد قرر منع مانشستر سيتي من خوض منافسات دوري أبطال أوروبا، لمدة موسمين، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت تقارير صحفية مختلفة أن عدد من لاعبي مانشستر سيتي البارزين قد يرحلون عن النادي نهاية الموسم الحالي، بسبب عقوبة يويفا.

وأفادت تقارير أن ريال مدريد لديه رغبة قوية في التعاقد مع رحيم ستيرلينج في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وهو ما رد عليه اللاعب الإنجليزي، ولمطالعة التفاصيل من هنا.

وعندما سُئل عن رأيه تجاه ذلك الأمر، قال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "ربما يكون برشلونة وريال مدريد هما أقوى الأندية وأكثرها ضخامة في التاريخ، هذا طبيعي وأتفهمه تمامًا".

وواصل: "عندما يطرق ريال مدريد أو برشلونة الباب على الأندية الأخرى، فإن تلك الأندية تشعر بالخوف لأنها ستكون في مشكلة بعض الشيء (خشية فقدان لاعبيها)". 

وأضاف: "لكن من ناحية أخرى يمكنك أن ترى مدى التزام ستيرلينج يوميًا، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، من الطبيعي أن ترى اهتمام الأندية الكبيرة بضمه".

وواصل: "لا أعلم ما إذا كان ريال مدريد أو برشلونة قد تواصلا مع وكيله، لكن ليس لدي أي شكوك حول التزامه".
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