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الطماطم تسجل 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 22 -2- 2020.. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 08:45 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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شيرين عادل
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم السبت 22- 2- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دى إم سي" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
البطاطس 5 جنيهات
الطماطم 5 جنيهات
الخيار 6 جنيهات
الثوم 11 جنيهًا
الجزر 3.5 جنيه
البصل 5 جنيهات
الفاصوليا 12 جنيهًا
الكوسة 9 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 6 جنيهات
جوافة 7.5 جنيه
الموز 10 جنيهات
الفراولة 12 جنيهًا
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