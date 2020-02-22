تريند الفن.. متحول جنسيًا.. راقصة عربية تثير الجدل بهذا الفيديو.. هل تعمد ضرب محمد رمضان؟ باسم سمرة يرد عبر صدى البلد

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التالي:





حالة كبيرة من الجدل أصبحت تثار على الفنانة رانيا يوسف، خلال الآونة الأخيرة، وبالتحديد منذ العام الماضي، حينما ظهرت بإطلالة مثيرة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالفستان الشهير إعلاميًا بـ «فستان البطانة»، ما جعل اسمها يتصدر محرك البحث جوجل في شتى المناسبات فيما بعد.





