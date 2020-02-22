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فن

تريند الفن.. متحول جنسيًا.. راقصة عربية تثير الجدل بهذا الفيديو.. هل تعمد ضرب محمد رمضان؟ باسم سمرة يرد عبر صدى البلد

السبت 22/فبراير/2020 - 08:49 ص
باسم سمرة - محمد
باسم سمرة - محمد رمضان
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آيه عاطف
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التالي:

حالة كبيرة من الجدل أصبحت تثار على الفنانة رانيا يوسف، خلال الآونة الأخيرة، وبالتحديد منذ العام الماضي، حينما ظهرت بإطلالة مثيرة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالفستان الشهير إعلاميًا بـ «فستان البطانة»، ما جعل اسمها يتصدر محرك البحث جوجل في شتى المناسبات فيما بعد.


نشر الفنان مصطفى بسيط، نجم فريق مسرح مصر، عدة صور له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهر فيها بحفل خطوبته الذي تم مؤخرًا على فتاة من خارج الوسط الفني.


تداول عدد كبير من رواد السوشيال الميديا لا سيما "إنستجرام"، مقطع فيديو قصيرا للراقصة المغربية نور الطالبي، وهي ترقص في إحدى حفلات الزفاف بطريقة مثيرة. 


علق الفنان باسم سمرة، مجددًا على الفيديو المثير للجدل الذي انتشر مؤخرًا وجمع بينه وبين الفنان محمد رمضان، وذلك بعدما حظى الفيديو باهتمام الكثيرين من النشطاء في الساعات الماضية. 

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