كلنا بنمر باكتئاب.. بسمة تروي لـ صدى البلد حكايتها مع الطبيب النفسي

أكدت الفنانة بسمة، إنه من الضروري أن يتحدث الإنسان عن الأزمات التي يمر بها في الوقت المناسب، قبل أن تحدث تراكمات بداخله، تؤدي إلى أمراض نفسية وجسدية.

وتابعت بسمة في تصريح لـ "صدى البلد" قائلة: "كلنا نمر بدرجات من الاكتئاب في مواقف كثيرة في حياتنا، ولكن قبل فيلم "بعلم الوصول" لم يكن لدي شجاعة الذهاب لطبيب نفسي لأنني كنت أنظر للموضوع بنوع من أنواع القلق".





وأردفت: "فكرة الذهاب لطبيب نفسي من الممكن أن تفتح أبوابا في حياتي لا أستطيع مواجهتها، لكن الفيلم شجعني أنني أذهب لطبيب نفسي وشعرت أنها خطوة ساعدتني على اتزان كبير في حياتي".



