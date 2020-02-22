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فن

كلنا بنمر باكتئاب.. بسمة تروي لـ صدى البلد حكايتها مع الطبيب النفسي

السبت 22/فبراير/2020 - 10:29 ص
بسمة ومحررة صدى البلد
بسمة ومحررة صدى البلد
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آيه عاطف
أكدت الفنانة بسمة، إنه من الضروري أن يتحدث الإنسان عن الأزمات التي يمر بها في الوقت المناسب، قبل أن تحدث تراكمات بداخله، تؤدي إلى أمراض نفسية وجسدية.
وتابعت بسمة في تصريح لـ "صدى البلد" قائلة: "كلنا نمر بدرجات من الاكتئاب في مواقف كثيرة في حياتنا، ولكن قبل فيلم "بعلم الوصول" لم يكن لدي شجاعة الذهاب لطبيب نفسي لأنني كنت أنظر للموضوع بنوع من أنواع القلق".

وأردفت: "فكرة الذهاب لطبيب نفسي من الممكن أن تفتح أبوابا في حياتي لا أستطيع مواجهتها، لكن الفيلم شجعني أنني أذهب لطبيب نفسي وشعرت أنها خطوة ساعدتني على اتزان كبير في حياتي".

وبسؤالها إن عن الأسباب التي دفعتها لزيارة الطبيب النفسي، قالت: "ذهبت بسبب حياتنا كبني آدمين، الفيلم أضاء بصيرتي، وجعلني أتأكد أنه من المهم بالنسبة لي أن أتحدث إذا واجهت أي مشكلة قبل أن تحدث تراكمات توصلني إلى أن أكون مثل هالة، أعترف أنني عشت حياتها طوال فترة الفيلم لكنني حاولت ألا آخذ منها الجانب الاكتئابي لأنني لا بد أن أدافع عن روحي".
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