باحثة توصي بوضع الأديرة والكنائس الأثرية بالأقصر على الخريطة السياحية

أوصت أميرة عبده شحاتة بشاي الباحثة المتخصصة فى الآثار القبطية بفتح آفاق جديدة للتعرف على العمارة القبطية، لاسيما وأن محافظة الأقصر تحتوي العديد من الأديرة لم تأخذ حقها الكافي في الدراسة الفنية والمعمارية.









التوصية جاءت ضمن رسالة لها بعنوان"الأديرة والكنائس الأثرية بالأقصر- دراسة معمارية فنية،وحصلت بها علي الماجستير بامتياز من كلية الأداب بجامعة حلوان،مع التوصية بتبادلها مع الجامعات الأخري.









وقالت الباحثة أن الأثار القبطية والأديرة في الأقصر ما زالت بحاجة إلى دراسات متخصصة أكثر عمقًا تكشف لنا عن ماهيات الأسرار المكنونة بداخلها.









وتضمنت التوصيات أيضا وضع الأديرة والكنائس الأثرية بمحافظة الأقصر ضمن الخريطة السياحية للبلاد،وعمل برامج توعية سياحية خاصة لأهل الصعيد للتعريف بتاريخ المنطقة وآثارها التاريخية.







