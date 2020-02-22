في انتظار الموافقة.. طاقم حكام مكسيكى لإدارة القمة 120 بين الأهلى والزمالك

وتغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري فى اللقاء الذى جمع بينهما ، فى الإمارات و سجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى ، وأهدر محمد هاني وأليو بادجي ، و أحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة ، وأضاع أشرف بن شرقي.





وقال المصدر ، إن طاقم حكام مباراة القمة سيكون مكسيكى ومن ضمن قائمة الذين أ داروا مباريات مؤخرا فى الدورى السعودى ، لافتا إلى أن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام ، اتفق على استقدام طاقمين من الحكام الأجانب ، لإدارة مباراتي السوبر والدوري ، المؤجلة بين قطبي الكرة المصرية.





وأكد أنه فى حال حصول جمال الغندور على الضوء الأخضر خلال الساعات القادمة بإقامة لقاء القمة فى الدورى رقم 120 بين القطبين؛ سيتم إرسال تذاكر السفر إلى طاقم الحكام الأجانب للوصول إلى القاهرة وإدارة المباراة.