البنك المركزي: 73.4 مليار جنيه حجم الأصول والخصوم الأجنبية للبنوك بنوفمبر 2019

ارتفع إجمالي خصوم وأصول البنوك بنهاية نوفمبر الماضي إلي 82.11 مليار جنيه مقابل 73.41 مليار جنيه في أكتوبر السابق له بفارق 8.7 مليار جنيه،ومقارنة بـ 88.704 مليار جنيه في سبتمبر 2019 بفارق15.3 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية لـ 324.4مليار جنيه في نوفمبر 2019 مقابل 308.4 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام ومقارنة بـ343.72 مليار جنيه في سبتمبر الماضي.





وبلغت الخصوم الأجنبية للبنوك نحو 242.3 مليار جنيه في نوفمبر السابق مقابل 235 مليار جنيه في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ 257.014 مليار جنيه في سبتمبر 2019.





وسجلت المديونية والدائنية بين البنوك نحو 113.004 مليار جنيه في نوفمبر السابق مقابل 109.7 مليار جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ111.91 مليار جنيه في سبتمبر 2019.