سهم آرامكو.. تعرف على كل ما يتعلق بـ عملاق النفط السعودي

شهد سهم ارامكو - إحدي شركات البترول العالمية الشهيرة والتي تضخ 10% من إمدادات النفط العالمية - طلب مُتزايد عليه منذ طرحه في "تداول" إلا ان ظهور فيروس كورونا المستجد تسبب في تراجع الطلب على سهم أرامكو بسبب تراجع الطلب علي النفط العالمي.





وكان عملاق النفط السعودي "أرامكو"، قد شهد في العام 2012 أكبر هجوم إلكتروني عندما تسبب هجوم فيروس شمعون في إتلاف حوالي 30000 جهاز كمبيوتر وكان يهدف إلى إيقاف إنتاج النفط والغاز في أكبر دولة مصدرة لـ «أوبك».



ن تبلغ توزيعات أرباح " رامكو " السعودية 80 مليار دولار هذا العام، ما يقيم الشركة عند 2 تريليون دولار. وتوقعت تقارير اقتصادية أ ا رامكو





تداول أرامكو





واعتباراً من يوم الأربعاء في الحادي عشر من ديسمبر من العام الماضي دخلت عملاق النفط السعودي الي شركة السوق المالية السعودية حتي يتمكن المستثمرون من تداول سهم أرامكو وذلك بالرمز 2222 علي ان تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم + او - "10%".





ومن المقرر أن يتم تداول أرامكو لوحدات صندوق الإنماء المتأول لصكوك الحكومة السعودية المحلية قصيرة الأجل كصندوق إستثمار مؤشر متداول اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 24 وذلك بالرمز 9404





سعر سهم ارامكو





فقد بدأ سعر سهم ارامكو في شركة السوق المالية السعودية " تداول" بمبلغ 32 ريال سعودي حيث جمعت ارامكو من تداول اسهمها في " تداول " 29 .4 مليار دولار في طرحها العام الأولي الذي حطم الأرقام القياسية حيث يعد أكبر طرح عام أولي بتاريخ بورصات العالم.





.ولكن فيروس كورونا المستجد الذي اصاب العديد من دول العالم وفي القلب عدد من الدول الأسيوية والذي تسبب في تراجع الطلب علي البترول ساهم تسبب في تراجع الطلب علي سهم ارامكو في " تداول " حيث فقد سهم عملاق النفط السعودي معظم مكاسبه الذي حققها منذ الإعلان عن طرحه في ديسمبر الماضي.





ارامكو 2020





من المتوقع أن تقوم ارامكو 2020 ببيع 10.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات، وسعر برميل النفط عند 61.3 دولار للبرميل، و4 ملايين برميل يوميًا صافي الطاقة التكريرية، و22.7 مليون طن متري صافي طاقة الكيماويات (باستثناء شركة سابك).





وحصلت ارامكو 2020 علي موافقة الاتحاد الأوروبي موافقة غير مشروطة علي صفقة يستحوذ بموجبها عملاق النفط السعودي علي 70 % من مجموعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مقابل 69 مليار دولار.





وارامكو 2020 ستعمل علي توزيع ارباح ملاكها بقيمة 75 مليار دولار حيث تمثل توزيعات ارامكو المخطط لها في 2020 زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018

وتشير التقارير الإقتصادية ان ارامكو 2020 قادرة في الحفاظ علي توزيعات ارباح مرتفعة مهما تراجعت اسعار النفط حيث تستطيع ارامكو 2020 توزيع ارباح علي ملاكها حوالي 63 مليار دولار.



أرامكو تداول



