أحمد موسى يتحدى مرتضى منصور: نهنيء المارد الأحمر الاثنين المقبل.. والأخير: خلصت كده

تحدى الإعلامي أحمد موسى، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن خوض مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الاثنين المقبل.









وقال الإعلامي أحمد موسى:" قمة الأهلي والزمالك يوم الاثنين وسنكون على الهواء مباشرة عقب المباراة ونهنئ المارد الأحمر"، ورد مرتضى منصور:"انت خلصت كده".





وأضاف مرتضى منصور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نزول كهربا للمشاركة في المباراة دفعة معنوية قوية للاعبي الزمالك، وأي حد خرج عن المألوف في المباراة سيتم معاقبته ولا يصح ان يقوم وليد سليمان بضرب اللاعبين ".





وأضاف مرتضى منصور:" حصدنا 26 بطولة في نادي الزمالك وهذا لم يحدث مسبقا، وعلى راسهم بطولة ال كونفيدرالية و كأس السوبر المصري السعودي والافريقي".





وتابع مرتضى منصور:" حصدنا الدوري و5 بطولات كأس وبطولة الكونفدرالية والسوبر السعودي والسوبر المحلي والسوبر الأفريقي والسوبر السعودي وحصدنا 11 بطولة في كرة القدم في 4 سنوات وهذا امر لم يحدث مسبقا في تاريخ الزمالك ".