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فن

غدا.. شارموفرز يلتقى جمهوره في ساقية الصاوي

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:03 ص
محمد نحلة

يحيي غدا الاثنين فريق شارموفرز حفلا في ساقية عبد المنعم الصاوي، كما من المقرر أن يقدموا حفلا آخر يوم ٢٥ في نفس المكان.


يقدم فريق شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة والشهيرة منها، "هيبتا، وايزى مانى، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكى، 5 سنتى"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومهم الأخير "انفصام" والذى نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير.


يذكر أن "انفصام"، ضم 9 أغنيات، منها  "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما في شكل فيديو كليب خلال عام ٢٠١٩.

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