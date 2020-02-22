تصرف شيكابالا يحدث في ملاعب أوروبا.. هاني زادة: يجب التحقيق مع اللاعب قبل معاقبته

أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأحداث التي أعقبت لقاء السوبر المصري تحدث في جميع ملاعب كرة القدم وفي أوروبا.
وتابع "زادة" في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه قبل اتخاذ أي قرار ضد شيكابالا أو أي لاعب، يجب استدعاء اللاعب والاستماع لأقواله قبل اتخاذ أي قرار.
وأتم: "الفوز على الترجي منح اللاعبين دفعة قوية قبل لقاء الأهلي في السوبر".
وشهد اللقاء مشادة بين طارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا إلى جانب اشتباكات بين إليو بادجى وعمر السعيد عقب انتهاء اللقاء، كما دخل فى اشتباك الثنائى وليد سليمان وإمام عاشور لاعب الزمالك عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، فضلا عن إشارة شيكابالا إلى الجماهير بشكل خارج عن الآداب العامة.
تغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.