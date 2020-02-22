AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تصرف شيكابالا يحدث في ملاعب أوروبا.. هاني زادة: يجب التحقيق مع اللاعب قبل معاقبته

السبت 22/فبراير/2020 - 11:32 م
شيكابالا
شيكابالا
Advertisements
ريهام بكير
أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأحداث التي أعقبت لقاء السوبر المصري تحدث في جميع ملاعب كرة القدم وفي أوروبا.

وتابع "زادة" في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه قبل اتخاذ أي قرار ضد شيكابالا أو أي لاعب، يجب استدعاء اللاعب والاستماع لأقواله قبل اتخاذ أي قرار. 

وأتم: "الفوز على الترجي منح اللاعبين دفعة قوية قبل لقاء الأهلي في السوبر".

وشهد اللقاء مشادة بين طارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا إلى جانب اشتباكات بين إليو بادجى وعمر السعيد عقب انتهاء اللقاء، كما دخل فى اشتباك الثنائى وليد سليمان وإمام عاشور لاعب الزمالك عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، فضلا عن إشارة شيكابالا إلى الجماهير بشكل خارج عن الآداب العامة.

تغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيكابالا يطوف الملعب.. احتفالات لاعبي الزمالك عقب التتويج بالسوبر المصري

فعل فاضح.. تعرف على عقوبة شيكابالا بعد أحداث سوبر الأهلى والزمالك

بعد الفعل الفاضح.. شيكابالا قد يغيب عن لقاء الأهلي والزمالك بالدوري

خلال ساعات.. إيقاف 10 لاعبين بعد أحداث سوبر الأهلي والزمالك

قضي الأمر.. اتحاد الكرة: قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في موعدها

لجنة الانضباط تستعين بـ فلاشة وفيديوهات لحسم عقوبات السوبر

ترشيحاتنا

تصرف شيكابالا يحدث في ملاعب أوروبا.. هاني زادة: يجب التحقيق مع اللاعب قبل معاقبته

زي القمر.. غادة عبدالرازق تشعل السوشيال بـ بلوزة أوف شولدر.. شاهد

مرتضى منصور: حازم إمام كان عامل نفسه ميت وصحته ردت بعد صرف المكافآت.. وصالح جمعة لن يلعب في الزمالك

خالد الغندور يكشف عن مصير القمة 120 بين الأهلي والزمالك

إذا لم تستح فافعل ما شئت.. تعليق ناري من وائل جمعة على قرارات لجنة الانضباط حول أحداث مباراة السوبر

معلومة جديدة.. شوبير يحسم جدل إقامة لقاء القمة بين الاهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من الزمالك على مشادات مباراة السوبر المصري

عقوبات علي اتحاد الكرة.. حيثيات حكم المحكمة الدولية بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه

اخبار السيارات.. انخفاض جديد في أسعار شيفروليه chevrolet .. ونصائح قبل شراء المستعمل وأسعار شيري chery اليوم