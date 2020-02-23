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محافظات

محافظ قنا: زيادة ميزانية المشروعات لـ دشنا إلى 82 مليون جنيه

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال محافظ قنا أشرف الداودي إن ميزانية المشروعات المخصصة لمدينة دشنا خلال العام المالي الجاري من الخطة الاستثمارية للمحافظة وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بلغت 82 مليون جنيه، بزيادة 62 مليونا عما كانت عليه قبل ذلك، بنسبة زيادة 300%.

وكشف المحافظ - خلال اللقاء الجماهيري الأول بمدينة قنا- عن خطة الدولة لتغطية جميع مدن وقرى ونجوع المحافظة بخدمة مياه الشرب، وكذلك تغطية جميع المدن ونسبة 50%؜ من القرى بخدمات الصرف الصحي بحلول عام 2022؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار تنفيذ رؤية مصر (2030)، والاهتمام بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة قنا بصفة خاصة؛ بهدف الارتقاء بترتيبها في مؤشر التنمية إلى المركز 16 من بين محافظات الجمهورية. 

وقرر المحافظ وقف النقل والانتداب للمعلمين بالتربية والتعليم في الوقت الحالي، والالتزام فقط بالنشرات الدورية الصادرة من التربية والتعليم لتحقيق الانضباط بالعملية التعليمية ومواجهة العجز في المعلمين.

واستمع المحافظ - خلال اللقاء الذي استمر على مدار 13 ساعة متواصلة - إلى 750 طلبا وشكوى، تنوعت مابين طلبات تعيين وانتداب وتوصيل مرافق والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء، وأحال المحافظ عددا من الطلبات التي تحتاج لدراسة إلى الجهات المختصة؛ لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
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