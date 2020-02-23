محافظ قنا: زيادة ميزانية المشروعات لـ دشنا إلى 82 مليون جنيه

قال محافظ قنا أشرف الداودي إن ميزانية المشروعات المخصصة لمدينة دشنا خلال العام المالي الجاري من الخطة الاستثمارية للمحافظة وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بلغت 82 مليون جنيه، بزيادة 62 مليونا عما كانت عليه قبل ذلك، بنسبة زيادة 300%.





وكشف المحافظ - خلال اللقاء الجماهيري الأول بمدينة قنا- عن خطة الدولة لتغطية جميع مدن وقرى ونجوع المحافظة بخدمة مياه الشرب، وكذلك تغطية جميع المدن ونسبة 50%؜ من القرى بخدمات الصرف الصحي بحلول عام 2022؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار تنفيذ رؤية مصر (2030)، والاهتمام بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة قنا بصفة خاصة؛ بهدف الارتقاء بترتيبها في مؤشر التنمية إلى المركز 16 من بين محافظات الجمهورية.





وقرر المحافظ وقف النقل والانتداب للمعلمين بالتربية والتعليم في الوقت الحالي، والالتزام فقط بالنشرات الدورية الصادرة من التربية والتعليم لتحقيق الانضباط بالعملية التعليمية ومواجهة العجز في المعلمين.



