البحث العلمي تنظم ورشة عمل حول علم البلورات بالأشعة السينية.. الثلاثاء

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تنظيم ورشة العمل الدولية الرابعة حول علم البلورات بالأشعة السينية في علم الأحياء الإنشائية،4th International Workshop on X-ray Crystallography in Structural Biology.





تأتي الورشة في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والهيئات العلمية الدولية لربط البحث العلمى فى مصر ونظيره العالمى أعلن مركز الشرق الأوسط لأبحاث تطبيقات ضوء السينكرترون (SESAME).





وتقام الورشة خلال الفترة من 25-27 فبراير 2020 بالجامعة الإسلامية في باهوالبور- باكستان.، وتنظم الورشة تحت رعاية اللجنة الوطنية لعلم البلورات والدعوة موجهة إلى الطلبة والمهنيين فى مجالات الزراعة والكيمياء الحيوية والتكنولوجيا الحيوية والكيمياء والصيدلة والفيزياء .





ورسوم التسجيل: PKR 3000 / - (طلاب) PKR 5000 / - (محترفين)





ترسل الطلبات على: http://mcl.iub.edu.pk/









ولمزيد من التفاصيل برجاء التكرم بالدخول على اللينك التالى :





https://www.sesame.org.jo/news/4th-international-workshop-x-ray-crystallography-structural-biology



