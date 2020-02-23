شيكابالا يستشهد بـ كريستيانو وسيميوني بعد قرار إيقافه.. شاهد

كانت لجنة الانضباط وقعت عقوبات على كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك بإيقافهم حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.





إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.