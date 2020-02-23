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رياضة

شيكابالا يستشهد بـ كريستيانو وسيميوني بعد قرار إيقافه.. شاهد

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:21 ص
شيكابالا
شيكابالا
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سيد احمد
نشر محمود عبدالرازق الشهير بـ " شيكابالا " لاعب نادى الزمالك، تعليقا على قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط عقب أحداث مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، مستشهدا بصور لـ كريستيانو رونالدو وسيميوني مدرب أتليتيكو مدريد .


وعلق شيكابالا قائلا " 8 !!!!!! ".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:

ميهمكش يا أباتشي
اضرب يا شيكا
كرهتنا فيك والله

كانت لجنة الانضباط وقعت عقوبات على كل من  محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك بإيقافهم حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، منع  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وكانت مباراة السوبر شهدت أحداثًا مؤسفة بين لاعبي الأهلي والزمالك، وانتهت بتتويج الزمالك بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بضربات الترجيح.
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