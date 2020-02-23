أول رد فعل من شيكابالا بعد قرار إيقافه 8 مباريات عقب أحداث السوبر أمام الأهلي

نشر محمود عبد الرازق "شيكابالا" صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، علق فيها على العقوبة التي تعرض لها من قبل لجنة الانضباط عقب أحداث مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، على أرضية ملعب "محمد بن زايد" بالأمارات.





وحملت الصورة التي نشرها على هيئة "الاستوري": وهي صورة للفنان محيي إسماعيل مرفقة بتعليق "ها .. إيه تاني".





وكانت لجنة الإنضباط وقعت عقوبات على كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك بإيقافهم حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه. إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.