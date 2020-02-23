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أخبار العالم

أمريكا تضرب روسيا بسلاح نووي بحضور وزير الدفاع.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:57 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
حضر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مناورة  في مقر القيادة الإستراتيجية الأمريكية في نبراسكا، والذي ظهر فيه سيناريو ضرب الولايات المتحدة لروسيا بالأسلحة النووية ردا على هجوم نووي لروسيا ضد إحدى دول حلف شمال الأطلنطي "الناتو". 

وبحسب "روسيا اليوم"، وتعد المناورات العسكرية الأمريكية التي تحاكي مواقف تخيلية من الأمور الشائعة، وقالت إن هذه التدريبات يبدو أنها  كانت تحاكي تجربة غير واقعية للغاية. ركزت المناورات السرية التي أجريت في قاعدة أوفوت الجوية بالقرب من أوماها يوم الخميس على نزاع نووي وهمي بين الولايات المتحدة وروسيا في أوروبا.

ووفقًا لسيناريو التدريبات، قررت موسكو بطريقة أو بأخرى استخدام سلاح نووي منخفض القدرة ضد موقع "على أراضي الناتو" في مكان ما في أوروبا، كما أكد مسؤول كبير في البنتاجون للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته. 

وأضافت القناة أن التجربة تقول إن الولايات المتحدة قررت استخدام "البعبع التقليدي" ألا وهو السلاح النووي، لكن المسؤول الأمريكي لم يكشف عن نوع السلاح النووي المستخدم، أو الوقع الروسي المستهدف، ووصف بأن الموقع كان "محدودا".

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