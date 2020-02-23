اتصور كأنك فى أوروبا .. تفاصيل مبادرة مصر جميلة لأفضل 10 صور .. فيديو

كشفت الإعلامية لميس سلامة، تفاصيل الاشتراك في مبادرة مصر جميلة لأفضل 10 صور عن المناطق السياحية، لافتة إلى أن غرفة شركات السياحة أطلقت مبادرة "مصر جميلة " لإظهار أوجه الجمال المختلفة بكافة أنحاء مصر، موضحة أنه تتضمن المبادرة ضمن فعالياتها تنظيم مسابقة لأفضل 10 صور عن المناطق السياحية والأثرية والتنموية المختلفة بمصر.





وتابعت الإعلامية لميس سلامة، في فقرة السوشيال ميديا من برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن الجمهور هو من سيختار الصور الأفضل من خلال التصويت على صفحة غرفة السياحة على السوشيال ميديا، وتنظيم حفل توزيع جوائز للفائزين.









وأضافت أنه المبادرة فكرة جيدة جدًا ومبهجة جدًا، مشيرة إلى أن المبادرة تتم بالتعاون بين الغرفة والقائمين على الهاشتاج الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي (#اتصور_كانك_في_اوروبا).





وتأتي المبادرة، في إطار حرص مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر رئيس الغرفة علي المساهمة بفعالية في كل جهد يظهر أوجه الجمال المختلفة بمصر لدعم صناعة السياحة، وأيضا دعم جهود الدولة ممثلة في وزارة السياحة للترويج للسياحة المصرية بشتى الطرق والوسائل.





ومن المقرر الإعلان عن مسابقة مصر جميلة على صفحة الغرفة، واستقبال الصور المشاركة واختيار أفضل 10 صور تعبر عن جمال المعالم المصرية و المنشورة على الهاشتاج، وسوف يتم فرز الصور المقدمة واختيار أفضل ١٠٠ صورة من خلال لجنة تحكيم من الغرفة وأعضاء الهاشتاج، ونشر الأعمال المختارة (المائة) للتصويت العام من قبل الجمهور على صفحة الغرفة، ويكون التصويت بعمل إعجاب للصورة، ويتم تنظيم حفل كبير لتسليم الجوائز للفائزين.