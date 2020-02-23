AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في زيارة سرية من رئيس الموساد للدوحة .. نتنياهو يتقدم بطلب غريب لـ قطر

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:21 م
يوسي كوهين رئيس الموساد
يوسي كوهين رئيس الموساد - بنيامين نتنياهو
Advertisements
رحيم يسري
كشفت وسائل إعلام عبرية عن زيارة أجراها رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين إلى قطر، ولقاء مع مسؤولين قطريين، لكن هناك الكثير وراء تلك الزيارة.

ووفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس حزب يسرائيل بيتنا أفيجادور ليبرمان إن نتنياهو أرسل يوسي كوهين وقائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتزي هاليفي والوفد المرافق لهما لقطر ، ليطلبا من الدوحة مواصلة دعم حركة "حماس".

كما أكد الوزير السابق أن الزيارة كانت بتكليف من نتنياهو، موضحا أنه طلب من القطريين مواصلة تقديم الأموال لحركة حماس بعد  30 مارس، مشيرا إلى أن القطريين كانوا يعتزمون وقف التمويل.

وأوضح ليبرمان أن قطر كانت غاضبة من حماس وتعتزم قطع العلاقات معها، إلا أن نتنياهو ظهر كمدافع عنها واصفا سياسات نتنياهو بـ "الرضوخ للإرهابيين".

وتشير صحيفة "هآرتس" إلى أن الزيارة التي أجراها رئيس الموساد للدوحة كانت في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري واستمرت أقل من 24 ساعة، كاشفة عن لقاء المسؤولين الإسرائيليين بمحمد بن أحمد المسند، رئيس الاستخبارات القطرية، ومستشار أمير قطر للأمن القومي.

وأوضحت أن كوهين وهليفي سافرا إلى قطر عبر الأردن في طائرة خاصة غادرت مطار اللد (بن غوريون) في الرابع فبراير الماضي ظهرا، و عادا إلى مطار اللد ظهر الخميس.

إضافة إلى ذلك، أكدت تقارير عبرية أن زيارة كوهين للدوحة تعد الثانية خلال 6 أشهر فقط، موضحة أن الوفد الإسرائيلي طلب من الدوحة دعمًا ماليًا شهريًا لحركة حماس بـ 15 مليون دولار.

وقبل ظهور تلك التقارير، كشفت حركة حماس عن إرسال قطر 12 مليون دولار للحركة عن طريق إسرائيل، وفققا للاتفاقات مع الجانب القطري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الموساد: إيران على رأس أولوياتنا

من ساركوزي إلى صامويل إيتو.. عملاء قطر للتوغل في افريقيا

العربية: رئيس الموساد ومسئول عسكري إسرائيلي زارا قطر مؤخرا

التقى مسؤولين قطريين.. تفاصيل زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي إلى الدوحة

ليبرمان: الموساد طلب من قطر دعم حماس في زيارة للدوحة

ترشيحاتنا

بتمويل ذاتي.. العاصمة الإدارية: جاهزون لاستقبال الموظفين منتصف العام.. فيديو

محترم وكبير.. ميدو: أفتخر أنني دربت هذا اللاعب

غضب عارم.. شوبير يكشف قرارات الأهلى القوية ضد اتحاد الكرة بعد عقوبات السوبر

مقتل قائد القوات التركية في ليبيا

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

أول رد فعل رسمي من الزمالك بشأن عقوبات أحداث السوبر أمام الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع قهوة الصباح.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة جديدة

هوندا تطرح إصدارًا جديدًا من honda civic.. سعر ومواصفات

دمياط جديدة تظهر فى الغربية.. صدى البلد فى قرية كتامة معقل صناعة الأثاث ومفرخة الأيدى العاملة المدربة