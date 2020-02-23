منح شهادتي أيزو لجهاز مدينة أسوان الجديدة

أوصت الشركة المانحة لشهادات (الأيزو) العالمية (شركة QCS)، بمنح شهادة المطابقة للمواصفات الدولية (الأيزو 45001)، وشهادة (الأيزو 9001) في مجالي الجودة والسلامة والصحة المهنية لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.
وقال المهندس أحمد محمد رشاد رئيس الجهاز والمشرف على جهاز توشكى - في بيان اليوم /الأحد/ - "إنه تم استقبال لجنة من الشركة المانحة لشهادات الأيزو، بحضور الدكتور أيوب متولي المشرف على الإدارة العامة للجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولي الهيئة وجهاز المدينة، حيث تم المرور على إدارات مركز خدمة المواطنين والحركة والمخازن، لمراجعة الإجراءات والتأكد من سلامة وصحة تطبيق اشتراطات الأيزو".