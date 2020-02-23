منح شهادتي أيزو لجهاز مدينة أسوان الجديدة

أوصت الشركة المانحة لشهادات (الأيزو) العالمية (شركة QCS)، بمنح شهادة المطابقة للمواصفات الدولية (الأيزو 45001)، وشهادة (الأيزو 9001) في مجالي الجودة والسلامة والصحة المهنية لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة.



