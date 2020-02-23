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فن

فى ذكرى رحيل أشهر دادة.. طاردتها اليهودية وتعدد زيجاتها وتبرعت بثروتها لـ الأوقاف

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:10 م
ثرية فخرى
ثرية فخرى
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أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة ثريا فخرى التى اشتهرت بأدوارها الثانوية وتحديدا شخصية "الدادة" واستطاعت رغم انحصارها فى هذه النوعية من الأدوار أن تتلون بها وتقديمها باشكال مختلفة.

                   

ثريا فخري ممثلة مصرية من أصول لبنانية، ولدت في مدينة زحلة بلبنان في الثالث من شهر أغسطس عام 1905 لأسرة متوسطة الحال، تدين باليهودية، كان والدها يعمل تاجر أقمشة إلا أنه قام بتصفية أعماله بلبنان، واتجه إلى مصر للعمل والعيش فيها، حيث كانت الفنانة تبلغ من العمر 25 عاما.

 

وعند وصولها إلى مصر انضمت إلى فرقة علي الكسار لتمارس مهنة التمثيل التي كانت تحبها وتمارسها منذ طفولتها أثناء دراستها بلبنان، ومن خلال العمل مع فرقة على الكسار استطاعت ثريا فخري أن توجد لنفسها مقعد بين فنانات هذا الزمن، إلا أنها اشتهرت بتجسيد شخصية الأم التي قدمتها كثيرًا في مرحلة الطفولة وأثناء ممارسة هواية التمثيل بالمدرسة.

 

وتزوجت الفنانة ثريا فخري ثلاث مرات، كانت الأولى من محاسب الفنانين "محمد توفيق" ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل آخر يدعى "نبيل دسوقي" وتوفي بمرض خبيث بعد زواج دام لـ10 سنوات، وتزوجت بعده من الفنان فؤاد فهيم، وعاشت معه لمدة 7 سنوات حتى توفي وترك لها ثروة طائلة، وفي 17 سبتمبر عام 1965 رحلت عن عمر ناهز 51 عامًا وبرغم من عدد زيجاتها إلا أنها لم تنجب، فقامت بالتبرع بكل ثروتها لوزارة الأوقاف المصرية قبل رحيلها.

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