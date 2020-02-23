الفيفا تناقش اللائحة الجديدة ونظام انتخابات اتحاد الكرة

يصل القاهرة غدا وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيارة للاتحاد المصري تستهدف استكمال المناقشات حول بنود لائحة العمل الجديدة للاتحاد، والتي يأتي وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد .
كما تتطرق المناقشات أيضا للنظام الذي ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.
وتسلم خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم غدا مليونا ونصف المليون درهم إماراتي تمثل قيمة الدفعة الثانية حسب الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبي الرياضي مقابل حقوق بيع تذاكر مباراة السوبر المصري التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الخميس الماضي، وفاز بها الزمالك على الأهلي بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
كما تتسلم الخزينة أيضا غدا مبلغ 800 ألف درهم تمثل قيمة جوائز المباراة، حيث يحصل الفائز على 500 ألف درهم ، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 300 ألف درهم.
وكانت خزينة الاتحاد قد تسلمت الدفعة الأولى من قيمة الاتفاق يوم 15 فبراير الحالي وتقدر بمليون ونصف المليون درهم.