الفيفا تناقش اللائحة الجديدة ونظام انتخابات اتحاد الكرة

يصل القاهرة غدا وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيارة للاتحاد المصري تستهدف استكمال المناقشات حول بنود لائحة العمل الجديدة للاتحاد، والتي يأتي وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد .





كما تتطرق المناقشات أيضا للنظام الذي ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.



