شاهد.. ندى موسى تسخر من السيلفي بهذه الطريقة

شاركت الفنانة ندى موسى جمهورها بصورة جديدة من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ندى في الصورة برفقة مجموعة من أصدقائها وهم يتخذون "سيلفي" بموبايل قديم لا يوجد به كاميرا، وعلقت ساخرة: "تليفوني الجديد".





وانهالت التعليقات الساخرة من متابعيها على الصورة، بينما قال أحدهم: "انتي متعرفيش قيمة اللي في ايديكي ده ده تخبطيه في الحيطه يرجعلك سليم".





ندى موسى تستعد لعرض مسلسلها الجديد "هجمة مرتدة" في رمضان 2020 بطولة أحمد عز، صلاح عبدالله، هند صبرى، محمود البزاوي، هشام سليم، خالد أنور، نضال الشافعي، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، ويتناول المسلسل إحدى قصص المخابرات المصرية.





آخر أعمال ندى موسى مسلسل "شبر مية" وهو من بطولة: أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.