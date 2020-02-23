AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. ندى موسى تسخر من السيلفي بهذه الطريقة

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:12 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدي
شاركت الفنانة ندى موسى جمهورها بصورة جديدة من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ندى في الصورة برفقة مجموعة من أصدقائها وهم يتخذون "سيلفي" بموبايل قديم لا يوجد به كاميرا، وعلقت ساخرة: "تليفوني الجديد".

وانهالت التعليقات الساخرة من متابعيها على الصورة، بينما قال أحدهم: "انتي متعرفيش قيمة اللي في ايديكي ده ده تخبطيه في الحيطه يرجعلك سليم".

ندى موسى تستعد لعرض مسلسلها الجديد "هجمة مرتدة" في رمضان 2020 بطولة أحمد عز، صلاح عبدالله، هند صبرى، محمود البزاوي، هشام سليم، خالد أنور، نضال الشافعي، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، ويتناول المسلسل إحدى قصص المخابرات المصرية.

آخر أعمال ندى موسى مسلسل "شبر مية" وهو من بطولة: أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.

View this post on Instagram

My new phone 😌 تليفوني الجديد 😉

A post shared by Nada Moussa (@nadamoussaofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالرغم من التكذيب | شائعات الزواج تلاحق أحمد السعدني وندى موسى

بـ فستان أسود | نورهان تبهر متابعيها .. شاهد

أحمد السعدني يحتفل بتكريم حزب مستقبل وطن عن دوره بمسلسل شبر مية

بعد شائعة زواجها من أحمد السعدني.. ندى موسى تظهر بدون ماكياج

شاهد.. ندى موسى وهشام سليم من كواليس هجمة مرتدة

ندى موسى توجه رسالة لمحبيها

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. تعليق مفاجئ من أصالة عن طليقها

رسائل نارية من جمهور الأهلي لـ كهرباء بعد قرار إيقافه لآخر الموسم

شاهد.. لحظة إنقاذ حسين الجسمي لـ أحلام من السقوط

شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيتروين في مزاد 26 فبراير .. صور

تسلم التذاكر.. موعد وصول طاقم حكام القمة 120 بين الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يكشف سبب تخفيف عقوبة شيكابالا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور نجوم الفن والرياضة.. عمرو دياب يتألق في حفل البروج مصر.. صور

30 ألف جنيه تخفيض أسعار سوبارو subaru في مصر.. صور

تجمع بين الأناقة والاحتشام.. 10 إطلالات لـ حنان مطاوع فى عيد ميلادها