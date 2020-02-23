الجيش الليبي: تركيا أرسلت أسلحة ومعدات جديدة عبر ميناء مصراتة

أكد الجيش الوطني الليبي وصول أسلحة ومعدات عسكرية جديدة من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية في المنطقة الغربية.





ونقلت وسائل إعلامية عن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي تأكيده أن أسلحة ومعدات عسكرية وصلت ميناء مصراتة عن طريق تركيا.





وأضاف المسماري أن وحدات الاستطلاع والاستخبارات أكدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية.





وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا الدعم يأتي بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد اختراق للهدنة المعلنة في المنطقة، مؤكدًا أن القوات المسلحة لم ترد حتى الساعة وهي تتابع وتقيم في الموقف والتطورات على مدار الساعة.



