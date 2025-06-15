طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر يؤدون التربية الدينية والوطنية وسط استعدادات مشددة

انطلق اليوم الأحد ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بمحافظة البحر الأحمر، حيث أدى 4154 طالبًا وطالبة أولى مواد الامتحانات، وهي مادتا التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

وشهدت اللجان المنتشرة في 14 موقعًا مختلفًا على مستوى المحافظة انتظام الطلاب منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط تنظيم واضح لدخولهم دون تزاحم. وتوزع الطلاب على 7 لجان بمدينة الغردقة، ولجنتين بسفاجا، ولجنة واحدة في كل من رأس غارب، القصير، مرسى علم، الشلاتين، وحلايب.

وأكدت فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن العملية الامتحانية سارت في أجواء هادئة دون تسجيل أي شكاوى أو مخالفات، مشيرة إلى أن اللجان جرى تجهيزها مسبقًا بكل المستلزمات من إضاءة، وتهوية، وتعقيم شامل.

وأضافت أن هناك تنسيقًا كاملًا مع كافة الأجهزة المعنية، أبرزها مديرية الأمن، الحماية المدنية، وشرطة النجدة، لتأمين محيط اللجان، كما تم تخصيص طبيب في كل لجنة ضمن منظومة صحية متكاملة.

وشددت على استمرار منع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، مع الالتزام الكامل بتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم داخل اللجان.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية سير الامتحانات لحظة بلحظة، عبر اتصال مباشر بغرف عمليات الإدارات التعليمية، لضمان سرعة التدخل حال حدوث أي طارئ.

الجدير بالذكر أن الطلاب سيؤدون خلال الأيام المقبلة امتحانات المواد الأساسية بحسب الجدول المعلن من الوزارة، وسط تأكيدات باستمرار المتابعة والدعم حتى نهاية الموسم الامتحاني.