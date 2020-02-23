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فن

بعد 56 عاما.. مخرج شهير يرزق بطفله الأول

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
رزق المخرج الكبير كوينتن تارانتينو بمولوده الأول في عمر 56 عامًا من زوجته دانييلا بيك، رغم إيمانه سابقًا بأن الزواج والولادة يعيقان حياته المهنية.


تارانتينو متزوج من دانييلا بيك البالغة من العمر 36 عامًا منذ عام 2018، ويعيشان حياة سعيدة.


وقد حقق فيلمه الأخير Once Upon a Time In Hollywood  نجاحات كبيرة، وصلت به إلى ترشيحات الأوسكار وجولدن جلوب وأغلب الحفلات في موسم الجوائز.

وأيضا:


وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيوني سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكي، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذي يؤدي المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

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