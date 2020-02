بعد 56 عاما.. مخرج شهير يرزق بطفله الأول

رزق المخرج الكبير كوينتن تارانتينو بمولوده الأول في عمر 56 عامًا من زوجته دانييلا بيك، رغم إيمانه سابقًا بأن الزواج والولادة يعيقان حياته المهنية.

تارانتينو متزوج من دانييلا بيك البالغة من العمر 36 عامًا منذ عام 2018، ويعيشان حياة سعيدة.

وقد حقق فيلمه الأخير Once Upon a Time In Hollywood نجاحات كبيرة، وصلت به إلى ترشيحات الأوسكار وجولدن جلوب وأغلب الحفلات في موسم الجوائز.





وأيضا: