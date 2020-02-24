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أخبار العالم

إسرائيل تعلن عن إصابة مواطن ثان بـ كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:07 ص
إسرائيل تعلن عن إصابة
إسرائيل تعلن عن إصابة مواطن ثان بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن إصابة مواطن إسرائيلي ثان بفيروس كورونا المستجد. 

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، قالت الوزارة في بيان مشترك مع المركز الطبي "شيبا"، إن الفحوص التي أجريت في مختبرات الوزارة بينت إصابة مسافر آخر كان على متن سفينة "دايموند برنسيس" في اليابان.

وأضافت الوزارة أن المصاب يخضع للحجر الصحي في مستشفى "شيبا" الواقع في تل هشومير، مشددا على أن "انتقال العدوى إلى المصاب لم يحدث في إسرائيل".

ولفت البيان إلى أنه تم تشخيص إصابة 6 إسرائيليين ممن كانوا على متن "دايموند برنسيس" التي وضعت قيد الحجر الصحي في اليابان، كحاملين للفيروس، موضحا أن اثنين منهم عادا للبلاد، فيما يبقى أربعة آخرين في اليابان.

وأصدرت وزارة الصحة، تعليمات لبلدية تل أبيب بضرورة منع أي مشاركة دولية في ماراثون "سامسونج" الذي ينظم في المدينة يوم الجمعة المقبل، وذلك على خلفية انتشار "كورونا".
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