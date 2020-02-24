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حوادث

تأجيل طعن المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة لـ 9 مارس للاطلاع

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:53 ص
المتهمين في فض اعتصام
المتهمين في فض اعتصام رابعة
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محمد عبدالله
قررت محكمة النقض، اليوم، الإثنين، تأجيل طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد لجلسة 9 مارس للاطلاع على مذكرات النيابة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للإخواني محمد بديع و46 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين "أحداث".

كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات عديدة في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن أبرز المتهمين فى القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان وآخرين.
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