Sonic the Hedgehog يتصدر الـ بوكس أوفيس للأسبوع الثاني..فيديو

يواصل فيلم Sonic the Hedgehog تصدر لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 26 مليونا و300 ألف دولار أمريكي.





وتدور أحداث الفيلم حول قيام شرطي في بلدة جرين هيلز الريفية بمساعدة (سونيك القنفذ) على الهروب من الحكومة التي تتطلع للقبض عليه.





ودخل إلى السباق في الأسبوع الثالث من شهر فبراير فيلم The Call of the Wild الذي حقق في أيام قليلة، 24 مليونا 820 ألف دولار أمريكي.

يتناول العمل قصة كلب يعيش في البقعة الأخيرة التي تدب فيها الحياة على الأرض، وبينما يعاني من سوء المعاملة والوحدة الشديدة، يقابل رجل ليذهب معه في مغامرة وتنشأ علاقة بينما تغير حياتهما.