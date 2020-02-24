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توك شو

بسبب كورونا.. عروض أسبوع الموضة في ميلانو بدون جماهير.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:00 م
عرض أزياء بميلانو
عرض أزياء بميلانو
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هاجر إبراهيم

عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا عن إقامة عروض أسبوع الموضة فى ميلانو بدون جمهور، بسبب كورونا.


واختتم أسبوع الموضة في ميلانو، الأحد بعرض مجموعة خريف وشتاء 2020-2021 لدار جورجيو أرماني في صالة من دون جمهور، نظرا لانتشار روس كورونا حول العديد من دول العالم.


وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل إن فيروس "كورونا" لن يستطيع مقاومة الأجواء الحارة للعراق خلال موسم الصيف، مشيدًا بإجراءات الحكومة العراقية بشأن مواجهة الفيروس.

 

وأضاف إسماعيل -في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الاثنين- أن العراق استجاب بشكل مثالي في التعامل مع فيروس "كورونا"، ونجح في إجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية (مركز تفشي الفيروس) بشكل سريع للغاية، وتمكن من عزلهم لمدة 14 يومًا، ومن ثم إخلاء سبيلهم بعد التأكد من عدم إصابتهم.


وتابع إسماعيل أن العراق يمتلك كافة المعدات الضرورية لفحص المصابين بفيروس "كورونا" القادمين إلى المطارات والمنافذ الحدودية بعد إمدادها بتلك المعدات من قبل منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن نشر أكثر من 100 ألف ملصق دعائي من أجل توعية المواطن.

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