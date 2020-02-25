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بين الناس

مواطنة لـ وزارة التضامن: أمنيتي معاش تكافل وكرامة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشدت المواطنة جهاد أحمد، البالغة من العمر 25 عامًا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى ،  مساعدتها فى صرف معاش تكافل وكرامة.

 

وتقول فى رسالتها : أعول طفلى بعد أن هجرنى زوجى، وأسعى عليه لكى أربيه وأعلمه، وظروفى المادية لا تسمح بتلبية مطالب المعيشة .

وأضافت : تقدمت بطلبات عديدة وشكاوى لمكتب الشئون الاجتماعية، للحصول على معاش «تكافل وكرامة»، ولم يهتم بى أحد، وليس لدى أى مورد رزق ثابت أو معاش، وأناشد وزارة التضامن الاجتماعي ببحث حالتى في صرف المعاش، نظرا لظروفى المعيشية القاسية الأولى بالرعاية والاهتمام .

 

وللتواصل مع الحالة: ٠١٠٩٠٨٠٩٧١٧

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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