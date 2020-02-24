الإمارات تكشف عن حل للأزمة مع قطر

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إن حل الأزمة بين قطر ودول الخليج يمر عبر إزالة أسبابها.





وأوضح أن أزمة قطر كانت نتاجا طبيعيا للسياسات التدخلية للدوحة، وبحثها عن أدوار جدلية.





وشدد في كلمة ألقاها خلال ندوة "أمن الخليج" المنظمة من قبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، على ضرورة معالجة أسباب الأزمة التي تمر بها العلاقات بين معظم العواصم الخليجية وقطر منذ عام 2017.





وأكد قرقاش أن هذه الأزمة "لا بد أن تنتهي في لحظة ما، لكن حلها وحلحلتها من الضروري أن يقوم على معالجة أسبابها".



