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أخبار العالم

الإمارات تكشف عن حل للأزمة مع قطر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:19 م
أنور قرقاش وزير الدولة
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية
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قسم الخارجي
قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إن حل الأزمة بين قطر ودول الخليج يمر عبر إزالة أسبابها.

وأوضح أن أزمة قطر كانت نتاجا طبيعيا للسياسات التدخلية للدوحة، وبحثها عن أدوار جدلية.

وشدد في كلمة ألقاها خلال ندوة "أمن الخليج" المنظمة من قبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، على ضرورة معالجة أسباب الأزمة التي تمر بها العلاقات بين معظم العواصم الخليجية وقطر منذ عام 2017.

وأكد قرقاش أن هذه الأزمة "لا بد أن تنتهي في لحظة ما، لكن حلها وحلحلتها من الضروري أن يقوم على معالجة أسبابها".

وقطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، بسبب دعمها للإرهاب.
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