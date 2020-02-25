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رياضة

سهيل العريفي يؤكد حصول اتحاد الكرة على تسجيلات السوبر من الإمارات

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:50 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ريهام بكير
أكد سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري، أن الجانب الإماراتي تعاون مع اتحاد الكرة قبل فرض عقوبات السوبر. 

وتابع العريفي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اتحاد الكرة تواصل مع اللجنة في الإمارات وحصلوا بطريقة شرعية على تسجيلات المباراة من المراقب واللجنة في أبو ظبي".

وأضاف: "متعجب من تضخيم الحدث فهناك احتكاكات ومشادات في جميع ملاعب الكرة المصرية".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في بيان رسمي، استناد لجنة الانضباط  إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.
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