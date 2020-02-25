سهيل العريفي يؤكد حصول اتحاد الكرة على تسجيلات السوبر من الإمارات

أكد سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري، أن الجانب الإماراتي تعاون مع اتحاد الكرة قبل فرض عقوبات السوبر.





وتابع العريفي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اتحاد الكرة تواصل مع اللجنة في الإمارات حصلوا بطريقة شرعية على تسجيلات المباراة من المراقب واللجنة في أبو ظبي".





وأضاف: "متعجب من تضخيم الحدث فهناك احتكاكات ومشادات في جميع ملاعب الكرة المصرية".



