السلطات اليابانية تعلن وفاة رابع شخص بالحجر الصحي بسبب كورونا

أعلنت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الثلاثاء، وفاة الشخص الرابع من على متن سفينة الحجر الصحي اليابانية، لمصابين بفيروس كورونا





وأعلنت السلطات الصينية، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 2663 حالة وفاة ، وذلك عقب وفاة 71 حالة جديدة.





وقالت السلطات إن حالات الإصابة ارتفعت إلى 77 ألفا و658 حالة، وذلك عقب إصابة 508 حالة جديدة.





وقررت السلطات البحرينية إغلاق 3 مدارس وروضة أطفال، وذلك عقب إصابة سائق حافلة ينقل الطلبة، بفيروس كورونا المستجد





وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد، لمواطنة بحرينية قادمة من إيران.