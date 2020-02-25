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أخبار العالم

71 حالة جديدة.. ارتفاع أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في الصين

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى  2663 حالة وفاة ، وذلك عقب وفاة 71 حالة جديدة. 

وقالت السلطات إن حالات الإصابة ارتفعت إلى 77 ألفا و658 حالة، وذلك عقب إصابة 508 حالة جديدة. 

وقررت السلطات البحرينية إغلاق 3 مدارس وروضة أطفال، وذلك عقب إصابة سائق حافلة ينقل الطلبة، بفيروس كورونا المستجد. 

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد، لمواطنة بحرينية قادمة من إيران. 

وقررت الكويت، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة، بعد ظهور حالات إصابة بـ"كورونا".

وقالت الإدارة العامة للطيران بالكويت في بيان إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا موجودين في العراق خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.
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