البحرين تغلق 3 مدارس وروضة أطفال بسبب كورونا

قررت السلطات البحرينية إغلاق 3 مدارس وروضة أطفال، وذلك عقب إصابة سائق حافلة ينقل الطلبة، بفيروس كورونا المستجد





وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد ، لمواطنة بحرينية قادمة من إيران.





وقررت الكويت، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة، بعد ظهور حالات إصابة بـ"كورونا".





وقالت الإدارة العامة للطيران بالكويت في بيان إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا موجودين في العراق خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.





وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من العراق، نظرا إلى الوضع الحالي.