يحدث اليوم.. انطلاق ملتقى التوظيف الثاني للخريجين بسيناء.. ولبنان ينقب عن الذهب الأسود

يشهد اليوم، الثلاثاء 25 فبراير 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:





القاهرة.. تنظم مديرية القوى العاملة بشمال سيناء ملتقى التوظيف الثاني للخريجين بالمحافظة، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، والذي يوفر 67 فرصة عمل من الجنسين.





القاهرة.. تكرم المنظمة العربية للتنمية الإدارية الفائزين بجائزة "الأمير محمد بن فهد" لأفضل كتاب في الوطن العربي.





اﻹسكندرية.. تشهد مكتبة اﻹسكندرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الشباب والرياضة؛ بحضور الوزير الدكتور أشرف صبحي؛ ومدير المكتبة الدكتور مصطفى الفقي، لزيادة وعي الشباب في جميع المجالات.





الكويت.. يحتفل الكويتيون بالعيد الوطني التاسع والخمسين، والذي حصلت فيه الكويت على استقلالها عن الاحتلال البريطاني في 25 فبراير عام 1961، وكذلك ذكرى تحريرها التاسع والعشرين من الاحتلال العراقي، والذي يصادف يوم 26 فبراير من كل عام.





بيروت.. تصل السفينة المتخصصة في أعمال الحفر الاستكشافي للنفط والغاز إلى المياه البحرية اللبنانية، إيذانا ببدء عملية حفر البئر الاستكشافية الأولى عن النفط والغاز في الرقعة (البلوك) رقم 4 داخل المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان.