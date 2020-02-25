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محافظات

انتهت بتقديم الكفن بين العائلتين.. نائب مستقبل وطن ينجح فى إنهاء خصومة بالفيوم.. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

نجح كمال أبو جليل، نائب حزب مستقبل وطن بدائرة مركز أطسا بمحافظة الفيوم، فى إنهاء خصومة ثارية بين عائلتين بقرية خليل الجندى بالغرق مركز أطسا بمحافظة الفيوم، وتقديم الكفن بين عائلتي حسن وأبوحامد.


وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، ولجنة المصالحات بالمحافظة والحكماء من أهل قرية خليل الجندى بالغرق.

 

وأكد النائب كمال أبو جليل، فى كلمته، أن يكون الصلح بداية خير وتعاون بين أهالي القرية جميعًا، كما توجه بالشكر للقيادات التنفيذية والدينية ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات لإنجاز العديد من المصالحات، داعيًا إلى الوحدة ونبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة العنف، والتفرغ للتنمية والبناء، مشيرا إلى أن الصلح والمودة حماية للوطن والمواطنين.

 

وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين وتم تقديم القودة "الكفن" من صالح علي صالح إلى محمد أحمد أبوحامد، وأدوا جميعا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.

 

حضر جلسة الصلح الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، واللواء ممدوح أبو حمادة، مساعد مدير أمن الفيوم، والمحاسب عادل عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة أطسا، والعميد ياسر صلاح، رئيس مباحث مديرية أمن الفيوم، والعقيد أسامة أبو الليل، مأمور مركز أطسا، والشيخ محمود أمين، مدير أوقاف غرق قبلي، وعدد من القيادت التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة والعمد والمشايخ وعواقل العائلات بمركز ومدينة أطسا.


من المعروف أن نواب حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الفيوم يقومون بحل مشاكل الجماهير والتواجد  بالقرى والنجوع والمعايشة بين الأهالى دائما، وفى تبنى جميع مشكلاتهم.

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