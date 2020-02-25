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أخبار العالم

شاهد.. لوحات إسرائيلية جديدة بالمدن الفلسطينية تكشف عن بدء تطبيق خطة ترامب

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:13 ص
لوحات إسرائيلية جديدة
لوحات إسرائيلية جديدة تكشف عن بدء تطبيق خطة ترامب
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سمر صالح

تفاجأ المواطنون الفلسطينيون صباح اليوم الثلاثاء بلافتات جديدة علقها نشطاء حركة "ريجافيم" على مداخل المدن الفلسطينية في الضفة الغرببة تحذر الإسرائيليين من دخول تلك المدن والقرى باعتبارها جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية وفقا لخطة ترامب للسلام.


وتقول اللافتة باللون الأحمر وباللغتين العربية والعبرية "توقف! أنت تدخل منطقة الدولة الفلسطينية ..هذه المنطقة هي جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية وفقا لخطة ترامب".


وتم تعليق لوحات على مداخل المدن والقرى من شمال الضفة حتى جنوبها وكذلك على الشوارع الالتفافية في الضفة الغربية.


ونقلت المواقع العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: " نحن نرفض تلك الخرائط التي وردت في خطة السلام الأمريكية لأنه سيتم نسخ نموذج غزة في الضفة الغربية مما يشكل خطرا كبيرا على دولة إسرائيل".

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