نائب رئيس البنك الأهلي: تطوير مينا هاوس تنفيذا لمبادرة المركزي

من أجل إعادة الطابع المميز الى قصر فندق مينا هاوس وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل استثماري طويل الأجل بقيمة تصل إلى 435 مليون جنيه لصالح شركة ايجوث المالكة للفندق.





حضر التوقيع الذي عقد بمقر فندق مينا هاوس يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشريف بنداري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايجوث وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي والقروض المشتركة وأحمد يحيي رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك وفريقي عمل القطاعات المعنية بالبنك الأهلي وشركة إيجوث .





وعقب التوقيع أكد يحيي أبو الفتوح أن عقد التمويل يأتي ضمن دور البنك الأهلي المصري في تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، مؤكدا أنه يعد تأكيدا على قدرة البنك على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع السياحة والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية ويشهد خلال الفترات الحالية دعما كبيرا من جانب الدولة بشكل عام والبنك المركزي بشكل خاص سعيا لاستعادة النشاط السياحي لقوته، خاصة أنه يتيح تحت مظلته العدد الكبير من فرص العمل ودعم العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، مؤكدا أن المشروع يتماشى مع استراتيجية الدولة في هذا الشأن.





وقد أشادت ميرفت حطبة بدور البنك الاهلي المصري والذي اعتاد البنك على القيام به باعتباره أكبر مؤسسة مالية في مصر في دعم قطاع السياحة أحد اهم القطاعات بالاقتصاد وذلك في توفير مصادر الدخل الأجنبي والعديد من فرص العمل، كما أبدت رغبتها في استمرار التعاون فيما بين البنك الاهلي والشركة في كافة المشروعات المستقبلية.





كما رحب شريف بنداري بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والذي يعكس حرصهما المتبادل على دعم السياحة وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على المباني الاثرية ذات الطابع التاريخي، خاصة وان شركة ايجوث تعد من اهم الشركات التي تعمل في مجال التعمير السياحي والإنشاءات السياحية والفندقية وادارتها منذ تأسيسها عام 1976، مشيرا الى ان اعمال تجديد فندق مينا هاوس تهدف بشكل أساسي الى تجديد وتطوير ورفع كفاءة الفندق ليتناسب مع أحدث الطرز والمعايير للفنادق الحديثة مع الحفاظ على طابعه الاثري والمعماري العريق والذي يعد احد اهم واعرق الفنادق التاريخية التي زارها العديد من رؤساء الدول والرموز العالمية .





وأضاف شريف رياض أن قيمة التمويل طويل الأجل تبلغ 435 مليون جنيه يساهم فيها البنك الاهلي بنسبة 75 % من اجمالي التكاليف الاستثمارية البالغ قدرها 580 مليون جم وبفترة تمويل قدرها 7 سنوات، مشيرا الى ان المشروع يسعي أيضا الى الاستفادة من وجود طلب حالي ومستقبلي على الخدمات السياحية، كما يساهم ايضا في توفير فرص عمل متنوعة ما بين عاملين وإداريين وتنمية المجتمع المحلى في المنطقة القائم بها المشروع، إضافة الى خلق فرص استثمارية جديدة ذات مردود جيد مع تحقيق عوائد وتدفقات نقدية جيدة وقيمة اقتصادية مضافة.