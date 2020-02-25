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ثقافة

شوارع ومنازل وخدمات للسكان.. وزارة السياحة والآثار تستكمل مشروع إحياء قرية شالي..صور

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
أعلنت وزارة السياحة والآثار استكمال مشروع ترميم وإحياء قرية شالي الأثرية بواحة سيوة بمحافظة مطروح، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية. 

يهدف المشروع إلى إحياء قرية شالي الأثرية من خلال ترميم منازلها وشوارعها القديمة، إضافة إلى استكمال واكتشاف مسار السور القديم للقرية، وكذلك إنشاء مركز للرعاية الاجتماعية والصحية لسكان سيوة.

وأوضح محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية ومطروح، أنه تم إنجاز حتى الآن حوالي ٩٠ ٪  من أعمال الترميم التي تمت بمواد طبيعية من البيئة السيوية ومنها الكرشيف والطين وجذوع النخيل وعروق الزيتون، وهي من تنفيذ شركة نوعية البيئة الدولية.

جدير بالذكر أن تاريخ القرية يرجع لسنة ١٢٠٣ م ٦٠٠ هـ  وبها المسجد العتيق والذي تم إفتتاحه بعد أعمال ترميمة عام  ٢٠١٥م، ومسجد تطندي والذي تم افتتاحه بعد أعمال ترميمه عام ٢٠١٨ م، وتحتوي القرية على ثلاث مداخل رئيسية هي ألبابنشال وقدومة أترار.

 بالإضافة إلى ثلاثة بيوت بجوار مسجد تطندي تم ترميمهم و تحويلهم لمركز للرعاية الاجتماعية والصحية، وذلك بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية للاستفادة من الخدمات التي سيوفرها المركز للسكان ولربطهم بالتاريخ والثقافة والتراث السيوي.
  
شوارع ومنازل وخدمات للسكان.. وزارة السياحة والآثار تستكمل مشروع إحياء قرية شالي..صور
شوارع ومنازل وخدمات للسكان.. وزارة السياحة والآثار تستكمل مشروع إحياء قرية شالي..صور
شوارع ومنازل وخدمات للسكان.. وزارة السياحة والآثار تستكمل مشروع إحياء قرية شالي..صور
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