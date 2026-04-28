تحرك برلماني عاجل بسبب تعطل سيستم التأمينات وتأجيل الخدمات

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار تعطل النظام الإلكتروني داخل مكاتب التأمينات الاجتماعية وتأثيره على تعطيل مصالح المواطنين.

وأكدت النائبة أسماء الجمال، أن تعطل السيستم داخل مكاتب التأمينات تسبب في توقف عدد كبير من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، وعلى رأسها استخراج برنت التأمينات، وبيانات المعاشات، والاستعلامات الخاصة بالمستحقات التأمينية، فضلًا عن تأجيل عدد من الخدمات المرتبطة بحقوق المواطنين.

وأوضحت النائبة أسماء الجمال، أن استمرار هذه الأزمة يؤدي إلى معاناة كبيرة للمواطنين، خاصة مع تكرار التردد على مكاتب التأمينات دون إنجاز الخدمات المطلوبة، بما يخلق حالة من التكدس والاستياء بين المواطنين، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات.

وطالبت النائبة أسماء سعد الجمال، الحكومة بسرعة التدخل لمعالجة أسباب تعطل النظام الإلكتروني، ووضع خطة عاجلة لضمان انتظام العمل داخل مكاتب التأمينات الاجتماعية، مع توفير بدائل مؤقتة تضمن استمرار تقديم الخدمات دون تعطيل، حفاظًا على مصالح المواطنين وحقوقهم القانونية.

كما طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشة الأزمة والوصول إلى حلول عاجلة تضمن عدم تكرارها مستقبلًا.