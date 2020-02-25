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منوعات

مليونير بريطاني يرفض مساعدة والديه في أزمتهما المالية.. والسبب مؤسف

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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هدير علاء
أثار موقف رجل أعمال مليونير تجاه والديه اللذين يمران بأزمة مالية موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، حيث كشف عن رفضه التام مساعدتهما على سداد رهن عقاري كي يتمكنا من التقاعد في هدوء ودون مشاكل، وذلك بسبب رفض والديه الاستثمار في شركته الناشئة منذ خمس سنوات.

ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الابن، الذي لم يتم الكشف عن هويته لكن يُعتقد أنه من المملكة المتحدة، أوضح في منشور تمت مشاركته على موقع "Reddit" أنه كان قد قرر الاستقالة من وظيفته، التي كانت توفر له أجرًا سنويًا قدره 26 ألف جنيه إسترليني، من أجل تأسيس عمله الخاص في عام 2015، ورفض والداه آنذاك استثمار مبلغ 100 جنيه إسترليني اعتقادًا بأن المشروع سيفشل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي كان فيه دخل والديه وإخوته ضعف أو حتى ثلاثة أضعاف دخله من وظيفته.

لكن مشروعه حقق نجاحًا مبهرًا خلال العامين الأخيرين بشكل خاص، ومن الواضح أن الابن مازال يشعر بالاستياء بسبب عدم دعم والديه له بشكل كاف في البداية، وهو ما أدى إلى عدم رغبته في مساعدتهما على دفع الرهن العقاري، الذي تُقدر قيمته بـ200 ألف جنيه إسترليني، بحسب قوله.

وأوضح أنه أثناء تواجده في تجمع عائلي مؤخرًا، سألته إحدى أقاربه عن السبب وراء عدم قيامه بمساعدة والديه ماديًا، خاصة وأن دخله السنوي يتجاوز دخلهما في عقد من الزمان، وأخبرها هو بأنه لا يرغب في تقديم المساعدة لأن والديه لم يدعما مشروعه.

وأضاف أن هذه السيدة أعربت عن استيائها من موقفه تجاه والديه، وقيامه بإنفاق ثروته على "الرفاهيات"، لكنه أكد لها أنه جنى أمواله عن طريق العمل الشاق والتفاني.

وأثار هذا الموقف الجدل بين الرواد، حيث انتقد البعض تصرف الابن ووصفوه بأنه "جاحد" وأن كل ما يهمه هو المال، مؤكدين على أنه يتوجب عليه بدون شك مساعدة والديه للخروج من هذه الأزمة، في حين أيد البعض الآخر موقفه.
مليونير بريطاني يرفض مساعدة والديه في أزمتهما المالية.. والسبب مؤسف
مليونير بريطاني يرفض مساعدة والديه في أزمتهما المالية.. والسبب مؤسف
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